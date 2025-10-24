Serra, proclamati due giorni di lutto cittadino: l’affetto della comunità per Lucia, Salvatore e Domenico

Si svolgeranno domani alle 15:30, nella Chiesa Matrice di Serra San Bruno, i funerali di Lucia Elisabetta Vellone e Salvatore Primerano, mentre l’ultimo saluto a Domenico Massa avrà luogo domenica alle 15:30 nella Chiesa di Cristo Re di Savini (Sorianello). Per questi due giorni il sindaco Alfredo Barillari ha proclamato il lutto cittadino con apposita ordinanza prevedendo “l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel palazzo comunale, listata a lutto; la chiusura di tutti gli esercizi comunali, delle imprese e delle attività artigianali, con abbassamento delle serrande in concomitanza con lo svolgimento dei funerali; il divieto di qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso delle giornate; l’annullamento, per le intere giornate, di tutte le attività ricreative”.

Intanto, la comunità si sta lentamente riprendendo, pur in un contesto di dolore ed estrema tristezza. Sommessamente vengono formulate ipotesi sul motivo del tragico incidente avvenuto martedì sulla strada statale 682 Jonio-Tirreno: si pensa ad un malore o ad un guasto meccanico che ha portato la vettura su cui viaggiavano i tre giovani a sbattere contro un autobus. Permane comunque un certo silenzio in segno di rispetto dei familiari, mentre i pensieri si concentrano sui due bambini rimasti senza genitori.