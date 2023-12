Serra. Problemi urologici per un 79enne, i figli: “Questa non è Sanità, nostro padre costretto ad un’odissea senza fine”

Sono tesi ed arrabbiati perché temono seriamente di perdere loro padre. Cercano le cure necessarie, vogliono raccontare la loro verità, “prima che succeda qualcosa”. I figli di un 79enne serrese intendono raccontare ciò che sta accadendo a loro padre in queste ore e vanno alla ricerca di una soluzione. “Circa una settimana fa, precisamente lunedì – raccontano – i problemi alla vescica di nostro padre sono diventati acuti e lo abbiamo portato all’ospedale di Serra San Bruno dove, dopo le valutazioni del caso, gli è stato applicato il catetere. Poi è stato dimesso, anche perché l’alternativa sarebbe stata trasferirlo solo in Infettivologia, visto che aveva il Covid. Stamattina, a seguito della rimozione involontaria del catetere, lo abbiamo riportato al ‘San Bruno’, dove ha passato diverse ore. Prima è stato ipotizzato un trasferimento a Tropea in ambulanza, poi c’è stato il cambio turno in Pronto soccorso ed è stato rispedito a casa. In pratica, vi è stata una diversa valutazione che non condividiamo”. La preoccupazione è tanta perché il 79enne, è “iperteso, diabetico ed ha uno scompenso cardiaco”. È infatti i figli, allarmati anche perché nelle urine dell’anziano signore c’era del sangue, hanno anche chiamato la Polizia. Hanno deciso di portare loro padre all’ospedale di Soverato, dove è iniziato un nuovo tour della speranza. “Adesso – sostengono – siano concentrati nel trovare un ospedale che ci dia delle vere risposte, ma non possiamo tacere sul fatto che riteniamo il presidio serrese inadeguato rispetto a queste problematiche. Le battaglie – concludono – bisogna farle per avere un ospedale realmente funzionante, tenere il nosocomio in questo stato non ha senso. Questa non è Sanità”.