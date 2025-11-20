Serra. Problematiche su via Catanzaro, i residenti: “Troppi disagi, vogliamo essere rispettati”

“Da ormai un mese viviamo in una condizione di disagio determinata da una combinazione di situazioni spiacevoli che non possiamo sopportare”. Un gruppo di residenti di via Catanzaro alza la voce lamentando problematiche connesse alla vivibilità della zona e chiedendo interventi risolutivi.

“Nell’area in cui viviamo – sostengono i cittadini – si avverte uno strano odore nauseabondo che ci fa preoccupare. Riteniamo che questa condizione igienico-sanitaria non sia accettabile anche perché quando ci sono precipitazioni emergono anche altri liquami e sostanze di dubbia provenienza. Inoltre, a pochi passi c’è anche la scuola elementare ‘Nazzareno Carchidi’ con la presenza di numerosi bambini, dei loro genitori, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico”.

A ciò va aggiunto che “il restringimento della carreggiata, a causa di lavori, ha di fatto creato condizioni di pericolo per pedoni e veicoli. Inoltre, per diverse sere siamo rimasti senza pubblica illuminazione. È una fortuna che, con il buio e queste recinzioni, non si sia verificato qualche incidente. Chiediamo dunque di essere considerati cittadini serresi al pari di tutti gli altri e di poter godere dei diritti che ci spettano”.