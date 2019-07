Serra. Pro Loco e Cartusia accusano il Comune: “Negata la possibilità di allestire un ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica in piazza Monumento”

“Finalmente la risposta in merito alla richiesta di posizionamento di un modulo per costituire un ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) è giunta dopo numerose peripezie, solleciti verbali e scritti. Un mese esatto dalla richiesta per ricevere una risposta negativa in merito alla piazza da noi individuata. La comunicazione che porta la firma del responsabile della Polizia locale, Nazzareno Mannella recita così: ‘ […] si comunica che per ragioni logistiche, sulla detta piazza (piazza Monumento), […] non potrà essere concesso il suolo’”. C’è delusione nella parole della Pro Loco e dell’associazione dei commercianti Cartusia che non si spiegano perché ci sia voluto “un mese per comunicarci il diniego, giustificato da ragioni logistiche”.



“Certo – sostengono congiuntamente le due compagini – avendo proposto un’iniziativa che avrebbe aiutato nell’accoglienza dei turisti ed un servizio che il Comune non ha mai offerto, ci saremmo aspettati qualcosa di diverso o quantomeno di conoscere quali impedimenti logistici ci possono essere nel posizionare il modulo in Piazza Monumento visto che l’alternativa offerta (di fronte all’ufficio postale) è rappresentata da una zona già fortemente congestionata da auto parcheggiate e traffico”. In particolare, le perplessità vengono tradotte con un interrogativo: “come può essere logisticamente problematico un modulo per il quale nessuno ci ha chiesto in che punto esatto verrà posizionato avendo chiesto genericamente un punto in piazza Monumento, così come nessuno dell’Amministrazione, ad oggi, ci ha mai contattato per offrirci una mano o per concordare insieme in che punto, in piazza Monumento, non sarebbe logisticamente fastidioso”. I dubbi, come i sospetti, sono diversi e Pro Loco e Cartusia chiedono al responsabile del procedimento “quale sia l’utilità logistica di un ufficio turistico, dedito appunto all’accoglienza e all’informazione turistica, in un punto in cui nessun autobus di turisti si parcheggia e quindi non di primo impatto per il turista; un punto in cui, i turisti, difficilmente ci arrivano dal momento che spesso e volentieri (dati alla mano), una volta scesi in piazza Tozzo, raggiunta piazza San Giovanni, tornano al pullman per raggiungere (se non ci sono stati prima) la Certosa e località Santa Maria nel Bosco; un punto che, di fatto, ci impedisce di svolgere manifestazioni di promozione territoriale e che, turisticamente è fuori da ogni strategia; un luogo in cui manca un punto luce in caso di necessità; un punto in cui manca totalmente una videosorveglianza pubblica idonea dal momento che erano previste installazioni di monitor illustrativi e pubblicitari; un punto in cui vi è assenza o poco segnale per il collegamento internet pubblico”.

La protesta è intensa e le due associazioni si dicono “basite dal comportamento tenuto nei confronti di un servizio utilissimo offerto al solo scopo dare di dare l’immagine di un paese che punta su un’offerta turistica di qualità. Un servizio che avrebbe dovuto essere previsto e organizzato dall’Amministrazione comunale e che visto l’immobilismo, le nostre associazioni avrebbero gestito in economia, senza gravare in alcun modo sulle casse comunali. Casse che , a quanto pare, ci si richiede addirittura di ‘rimpinguare’ con l’invito, in caso di accettazione del luogo impostoci, di ‘formalizzare la richiesta presso l’Ufficio Tributi […], utilizzando l’apposito modello […]’”.

Cartusia e Pro Loco evidenziano che “forse per dimenticanza, il responsabile della Polizia locale Nazzareno Mannella ha indirizzato la risposta solo alla prima”. “Riteniamo – concludono – che un ufficio turistico in un luogo da noi (e non solo) considerato fuori da ogni giro, renda inutile l’ufficio stesso. Ci dispiace perché per quest’anno, se non dovessimo trovare in tempo alternative valide a causa della scarsa lungimiranza di qualcuno, tutta la nostra cittadina sarà privata di un servizio nuovo, utile e gratuito come lo IAT”.