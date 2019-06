Serra, Pro Loco e Associazione “Cartusia” lanciano il punto d’informazione ed accoglienza turistica

Con lo scopo di sviluppare sul territorio una strategia che valorizzi le risolse dello stesso, la Pro Loco di Serra San Bruno e l’Associazione Commercianti “Cartusia”, lanciano il punto d’informazione ed accoglienza turistica.

“Nasce questa iniziativa – riferisce una nota diffusa da entrambe le organizzazioni – grazie ad una nuova collaborazione proficua tra le due associazioni volta a fornire un aiuto e un sostegno ad un percorso che investa sul turismo, sulle eccellenze e sui luoghi della nostra cittadina: è un’offerta/servizio capace di innescare processi economici con un percorso che promuova la cultura del turismo e realizzi una rete tra gli operatori economici presenti sul territorio. Uno strumento utile che possa cogliere le opportunità nascenti dall’incontro tra quella flotta di turisti che spesso navigano sul territorio lasciati al loro destino e un ufficio dotato di personale competente che possa indirizzarli verso tutti quei punti d’interesse conosciuti e non, a cui abbinare quell’offerta commerciale che grazie allo IAT (Informazione Accoglienza Turistica) viene messa in rete. Insomma, un servizio che faccia sentire il turista più che un ospite gradito, un protagonista e non più un soggetto passivo nello sviluppo turistico di Serra San Bruno. Sono già iniziate le procedure burocratiche per l’avvio del progetto (del quale si attende via libera a breve) con modulo, dotato di pannello fotovoltaico che ne assicuri l’autonomia energetica”. “Un modulo, posizionato in Piazza Monumento che rimarrà aperto al pubblico per tutta l’estate a venire idoneo anche ad ospitare diverse iniziative che le associazioni promotrici – annunciano le due associazioni – vorranno di volta in volta proporre alla comunità”.