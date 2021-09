Serra. Primo giorno per gli studenti della scuola primaria: parte un’importante esperienza di vita [FOTO]

Le insegnanti della scuola primaria dei plessi “Nazzareno Carchidi” e “Azaria Tedeschi” dell’Istituto comprensivo Tedeschi oggi hanno accolto gli alunni con attività inerenti l’amicizia. Questo tema accompagnerà gli alunni durante tutto l’arco dell’anno scolastico: si prevedono, infatti, attività per classi parallele di entrambi i plessi.



Gli alunni e gli insegnanti hanno ricevuto i saluti istituzionali del dirigente scolastico Giovanni Valenzisi, del presidente del Consiglio d’Istituto Nicola Valente e dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfredo Barillari. Il personale scolastico, i genitori, gli alunni iniziano insieme il nuovo anno con la speranza di viverlo in serenità e presenza.

La giornata è stata caratterizzata dall’entusiasmo determinato dall’avvio di una nuova esperienza, capace di far crescere coloro che rappresentano il futuro della società.

“La scuola – ha affermato il primo cittadino – è uno dei luoghi più importanti della nostra società, dove i cittadini di domani imparano non solo nozioni ma il modo in cui si costruiscono relazioni basate su amicizia e rispetto. Agli studenti ho ribadito quanto sia necessario fare domande alimentando la curiosità e al tempo stesso volersi bene per costruire una comunità scolastica sana e solidale. Ci siamo lasciati alle spalle un anno difficile all’inizio del quale avevamo dubbi e timori. Grazie alla scienza e alla conoscenza – ha concluso – oggi abbiamo vissuto un nuovo inizio con più certezze e consapevolezza del presente e che affrontiamo con la voglia di ritornare presto alla normalità. Di certo, l’elemento fondamentale sarà la collaborazione di tutti”.