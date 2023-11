Serra, primi movimenti in vista delle elezioni amministrative: ipotesi di alleanze e strategie

Per i cittadini l’appuntamento è lontano e non tocca ancora i pensieri, per chi è immerso nella politica è già tempo di muoversi per tessere la propria tela. In vista delle prossime elezioni amministrative, i raggruppamenti politici sondano il terreno e preparano strategie e contromosse. Il quadro è ancora incerto, le coalizioni da definire, gli obiettivi da mettere nero su bianco, ma nessuno degli attori locali ha intenzione di rimanere indietro.

Al momento, l’unico punto fermo è quello relativo alla maggioranza: nessun dubbio sul fatto che l’attuale sindaco Alfredo Barillari continuerà a guidare “Liberamente”, semmai è da vedere come perfezionare la squadra o intervenire in caso di forfait (inaspettati) dell’ultim’ora.

Più complessi gli equilibri negli altri schieramenti. La minoranza targata Pd riparte dai suoi consiglieri comunali, ma è probabile che la lista diventi civica con l’inserimento di altri elementi. Non chiaro il nome di chi capitanerà la squadra: dopo l’esperienza a Palazzo Campanella, Luigi Tassone sembra volersi rigiocare la partita regionale; il già candidato a sindaco Antonio Procopio potrebbe puntare alla rivincita ma potrebbe doversi guardare dalla concorrenza di un attivo Vincenzo Damiani. Da pesare inoltre le aspirazioni di Valeria Giancotti, che negli anni addietro ha ricoperto il ruolo di vicesindaco e potrebbe alzare la posta ed il tiro.

Scossoni interni hanno toccato “Per Serra insieme” che, dopo una fase di minoranza molto aggressiva, ha un po’ allentato la morsa anche se rimane guardinga: le fila sono mosse dai consiglieri Biagio Figliucci e Vito Regio, che però devono individuare alleati di spessore che condividano il loro stile ed i loro interventi.

All’apparenza battitore libero è il gruppo “Serra al Centro”: escludendo un accordo con il tandem Tassone-Procopio (ma l’esperienza insegna che non bisogna mai dire mai), questo sodalizio osserva con attenzione chi oggi è un avversario ma domani potrebbe essere un alleato. Superato l’isolamento iniziale, il gruppo ha cominciato ad essere propositivo, esponendosi su diversi argomenti e coinvolgendo nuovi giovani. Ripreso il dialogo fra l’ex parlamentare Bruno Censore e altri esponenti che in passato hanno rivestito posizioni di rilievo (Pino Raffele), il cammino sembra meno irto ma non prefissato. La presenza sul palco del “Serreinfestival” di Barillari ha ispirato retropensieri negli osservatori, ma non esistono prove concrete di dialoghi in corso. Non ipotizzabile allo stato, infine, una presenza coordinata degli ex salerniani: la diaspora degli ultimi anni pare un processo definitivo, a meno che non emerga una figura credibile capace di fare sintesi e rievocare i fasti della passato.

Tutte questioni politiche insomma, perché le discussioni sugli argomenti amministrativi sono scomparse con la chiusura delle vecchie sezioni. Così come l’interesse della comunità verso la gestione della cosa pubblica è crollato e con esso la qualità dell’intero sistema politico serrese.