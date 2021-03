Serra, prime guarigioni della terza ondata di Covid: i positivi scendono a 34

“Oggi registriamo tre guarigioni dal Covid: i casi positivi sono, quindi, trentaquattro. Le persone positive sono in buone condizioni, alcune aspettano il risultato del tampone di controllo”.

Si arresta, all’apparenza e almeno per ora, la corsa della pandemia a Serra San Bruno, ma il sindaco Alfredo Barillari avverte che “il rallentamento dell’analisi dei tamponi non permette ancora di avere dati definitivi sul drive-in svolto sabato scorso” e ribadisce “l’appello a limitare gli spostamenti e rispettare le regole. Agire in modo responsabile – afferma – è l’arma migliore per arrestare la diffusione del contagio”.

Dunque, rimane l’attesa per gli esiti dei tamponi ancora da processare.