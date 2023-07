Serra, previsto per il 6 agosto il raduno equestre organizzato da “Er Bonzy Ranch”

L’imprenditore edile Raffaele Cosmano, animato da una grande passione per la razza equina e titolare de “Er Bonzy Ranch” ha organizzato per il 6 agosto un equiraduno presso la Torre di San Michele. Allevatore di cavalli di pura razza americana, Cosmano intende rilanciare un coinvolgente evento, ormai giunto alla sua terza edizione. Il programma prevede il ritrovo in via San Michele alle 8.30 (con colazione offerta), mentre alle 9.30 avrà luogo l’escursione a cavallo negli incantevoli boschi delle Serre. Alle ore 12.30 è previsto il rientro presso il luogo di partenza per il pranzo con panini e bibite, mentre alle 15.30 saranno avviato i giochi equestri “Pole Bending”, “Barrel Racing” e la “Gara di Velocità”. Dopo l’estrazioni dei biglietti e l’assegnazione premi (ore 18), l’iniziativa si avvierà alla conclusione (ore 19) con il classico buffet di dolci. L’intero evento sarà trasmesso in diretta da Radio Serra. Spazio inoltre all’intrattenimento per bambini con giochi e percorsi con pony organizzati all’interno del campo.