Serra, presentazione e valorizzazione del territorio: gli studenti dell’Istituto “Luigi Einaudi” si confrontano con il sindaco Barillari

Ha avuto luogo nella giornata odierna un costruttivo incontro tra il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, e gli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “Luigi Einaudi” che ha consentito un ampio confronto sulle modalità di presentazione e valorizzazione del territorio. Gli alunni della quarta e della quinta classe del Liceo Linguistico stanno infatti effettuando un progetto denominato “Grand Tour” pensato per formare un gruppo di guide turistiche in italiano, inglese, francese e spagnolo. Tra gli obiettivi del progetto vi è anche la presa di coscienza di questi giovani sull’importanza di tutelare e promuovere la storia locale e il patrimonio artistico e naturalistico in un auspicato ritorno dei flussi turistici di un tempo. Ad occuparsi della formazione sono gli insegnamenti Ivana Ariganello, Adriana Di Costa, Nicola Giuliano, Salvatore Luciani e Brunella Versace.



Il progetto, fortemente sostenuto dal dirigente scolastico Antonino Ceravolo, si sviluppa in lezioni teoriche in classe con l’elaborazione di testi che vengono tradotti in inglese, francese e spagnolo, e con una serie di simulazioni che accompagneranno la parte finale, prima del vero incontro tra gli alunni ed i turisti e visitatori. Nell’idea della scuola, questo progetto avrà una durata pluriennale in quanto ogni anno si rinnoverà con la formazione di studenti che avanzeranno nel loro percorso di studi e matureranno una conoscenza linguistica utile allo scopo della promozione turistica. Gli studenti hanno dimostrato vivo entusiasmo nel mettere a frutto le loro conoscenze nella lingua madre e nelle tre lingue studiate. Grazie alla creazione di una rete di collaborazione, il progetto si è ben ancorato alle specificità ed ai punti di eccellenza del territorio. Anche il Museo della Certosa, nella persona di Cosimo Valente, ad esempio, si è reso disponibile ad accogliere gli alunni formati e dare loro la possibilità di guidare i visitatori attraverso gli spazi museali. Il primo impegno degli alunni sarà in concomitanza con le giornate FAI di primavera.

La cura dei dettagli permetterà di professionalizzare il servizio di guida turista in un territorio così ricco di arte e storia. In questo senso, anche la visita nel palazzo municipale ha fornito elementi utili per affinare conoscenze e strategie. In questa occasione, gli alunni sono stati accompagnati anche dagli insegnanti Nadia Di Renzo e Marianna Telesa.

Dopo aver ascoltato con attenzione professori e studenti, il sindaco Alfredo Barillari ha manifestato il suo interesse sostenendo, fra l’altro, che “il Comune ha intenzione di avviare un progetto sul ‘Turismo delle radici’ che ha come scopo l’incontro con le comunità dei serresi di terza e quarta generazione che vivono all’estero e che sempre in numero maggiore vogliono riscoprire il luogo da dove sono partiti i loro antenati”. I due progetti si possono coniugare per poter raggiungere con maggior incisività gli obiettivi prefissati.

Al termine dell’iniziativa, gli alunni hanno avuto la possibilità di assistere alla cerimonia di giuramento di un loro coetaneo nato a Serra San Bruno ma di nazionalità ucraina, nonché alunno dell’indirizzo CAT dell’Istituto “Luigi Einaudi”, che finalmente è cittadino italiano a tutti gli effetti. Questo momento ha creato molta emozione ed ha offerto lo spunto per una breve riflessione sulla delicata tematica della legge sullo ius soli.