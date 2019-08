Serra, presentato il libro su Giorgio La Pira

Si è svolta sabato scorso la presentazione del libro “Giorgio La Pira: tra diritto e fede”, edito dalla Nuova Editrice Universitaria. Una platea attenta e numerosa ha presenziato all’evento che si è tenuto nella splendida cornice della Chiesa Matrice serrese.

I presenti hanno potuto ascoltare gli autorevoli interventi dei relatori, introdotti dai saluti del sindaco di Serra, Luigi Tassone, e del professor Giulio De Loiro, ex docente e sindaco di Satriano. Il parroco di San Biagio, monsignor Leonardo Calabretta, ha quindi moderato gli interventi del preside Gerardo Pagano, ex sindaco di Soverato, e del sostituto procuratore generale della corte di Cassazione Giuseppe Corasaniti. A concludere gli interventi è stato il curatore del volume Raffaele Vinci, dottore in giurisprudenza. Moltissimi gli spunti interessanti relativi alla figura del “sindaco Santo” Giorgio La Pira, di recente dichiarato da papa Francesco come venerabile.