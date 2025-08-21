Serra, presentato il libro “Solo la mafia può distruggere se stessa”

Un’interpretazione diversa, atipica, da approfondire, sulle metodologie per estirpare la principale piaga che affligge il Mezzogiorno andando ormai a coinvolgere ogni angolo del pianeta. Il confronto che si è sviluppato durante la presentazione del libro “Solo la mafia può sconfiggere se stessa”, moderato dal direttore de “Il Meridio” Biagio La Rizza, è stato schietto e ha messo di fronte vedute differenti ma con lo stesso obiettivo: arrivare alla fine del fenomeno mafioso.

Dopo l’introduzione del direttore della rivista “Santa Maria del Bosco” Domenico Calvetta, promotore dell’evento, il sindaco Alfredo Barillari ha precisato che esistono più tipologie di organizzazioni malavitose che vanno affrontate con legislazioni adeguate e rifuggendo da ogni simbologia mafiosa o anche da melodie evocative di quella forza soverchiante.

Aneddoti sui pregiudizi sofferti dai calabresi sono stati riportati dal rappresentanti del locale Lions Club, Antonio Tassone, mentre il consigliere della Corte di Cassazione Giuseppe Cricenti, concentrandosi sull’aspetto giuridico-economico, ha analizzato le fonti di reddito della mafia. Il compito di dare una chiave di lettura sociologica è stato invece affidato alla scrittrice Palma Comandè, che ha riflettuto sull’importanza di un sistema scolastico al passo con i tempi. Le conclusioni sono state tratte dall’autore del volume Giuseppe Pasquino, critico sugli effetti economici di sequestri e confische e favorevole alla legalizzazione delle deroghe più diffuse. Le esposizioni del pittore Bruno Tedeschi e dello scultore Salvatore Letizia, le domande del pubblico e l’esibizione camorra fuori programma di Angela Figliuzzi hanno arricchito la serata.