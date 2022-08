Serra, presentato il libro di Lavinia Morano “Nelle terre fiorite del Signore”

Si è svolta nei giorni scorsi, a palazzo Chimirri, la presentazione del libro di Lavinia Morano “Nelle terre fiorite del Signore”. L’iniziativa, promossa dalla redazione della rivista “Santa Maria del Bosco” guidata da Domenico Calvetta in collaborazione con il Comune e la Pro loco, ha visto un’ampia partecipazione e ha consentito un confronto anche su temi d’attualità quali la gestione delle risorse naturali. In particolare, oltre all’autrice, sono intervenuti la consigliera comunale Sabina Maiolo, la presidente dell’associazione “Femmina” Valeria Giancotti e i docenti Anna Solimini Vavalà, Salvatore Iacopetta e Maurizio Onda.

Morano, al suo terzo romanzo, ha sviscerato i tratto salienti del romanzo fantasy distopico, ambientato in un pianeta che si sta spegnendo e che richiede una missione spaziale su un altro pianeta per sconfiggere la morte verde, per poi contestualizzarne il significato rispetto alla realtà attuale che richiede un maggior rispetto degli esseri umani verso la natura.

A margine della discussione, sono stati premiati i migliori studenti (diplomati con la votazione di 100/100 e con lode) dell’Istituto d’istruzione superiore “Luigi Einaudi”, che hanno ricevuto una pergamena simbolica e che hanno dato quindi una nuova gioia alle loro famiglie. Si tratta di Maria Paola Luciani, Matteo Pisani, Giuseppina Ionadi, Giuseppe Coda, Gaia De Caria, Elena Scrivo, Salvatore Potrino, Sara Vellone, Raffaele Iacopetta ed Erica Muzzi.