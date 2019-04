Serra, presentato il 2° Premio internazionale di poesia “Mastro Bruno cerca discepoli ed ambasciatori nel mondo”

Fare sinergia per valorizzare le eccellenze e rafforzare lo sviluppo. È questo l’intento del Comitato “Mastro Bruno che ha promosso una serie di iniziative per fornire il suo contributo alla crescita sociale, culturale ed economica.

Ad introdurre la presentazione di questi eventi è stato il presidente del Comitato Giacinto Damiani che ha illustrato lo stato d’avanzamento del progetto di gemellaggio fra Soverato e Nardodipace annunciando che sarà l’esperto Francesco Bevilacqua a tracciare i percorsi di trekking che vanno da Soverato a Nardodipace e Caulonia (amatoriale) e da Soverato a Polsi passando per l’Aspromonte (mistico). Particolare spazio è stato dedicato al 2° Premio internazionale di poesia “Mastro Bruno cerca discepoli ed ambasciatori nel mondo” promosso in collaborazione con il Parco delle Serre e patrocinato dai Comuni di Serra San Bruno, Gagliato, Soverato e Nardodipace e dal Museo della Certosa. Il concorso prevede che alle migliori 9 poesie catalogate come “Prima classificata” in ogni specifico ambito vengano abbinate per sorteggio le pregiate targhe realizzate dal maestro orafo Michele Affidato. Un premio speciale, denominato “Ambasciatore, Poeta del mondo”, verrà inoltre assegnato al meno giovane classificato.

Sulla valenza della manifestazione si è soffermato il commissario dell’Ente di tutela ambientale Pino Pellegrino, che si è detto soddisfatto dei “risultati ottenuti l’anno scorso” ed ha guardato alla prospettiva di “raccontare la storia e le bellezze calabresi”. Sulla stessa lunghezza d’onda è stato l’intervento della presidente del Consiglio comunale Maria Rosaria Franzè che ha lodato Damiani poiché “dà spazio al territorio e cerca di agevolare lo sviluppo”. L’assessore allo Sport ed al Turismo Francesco De Caria ha infine puntualizzato che “è un dovere istituzionale e morale per l’Amministrazione comunale supportare le azioni di marketing del territorio”.