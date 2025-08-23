Serra, premiati i migliori studenti dell’Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi”

Si sono distinti per la loro intelligenza, la forza di volontà, la passione e la capacità di comprendere e reinterpretare con spirito critico. Diciotto ragazzi dell’Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi” hanno ricevuto uno speciale riconoscimento a palazzo Chimirri, dove, con il patrocinio del Comune di Serra San Bruno, è andata in scena la XII edizione del Premio “Bravura”.

Una discussione preliminare, moderata dalla poetessa Grazia Bertucci, ha preceduto la consegna delle pergamene a Flavia Maria Ariganello (100, Liceo linguistico), Bruno Bertucci (100, Liceo scientifico), Anna Ciconte (100 e lode, Liceo scientifico), Francesca Fazio (100, Liceo scientifico), Maria Chiara La Rizza (100 e lode, Liceo scientifico), Aurora Tassone (100 e lode, Liceo scientifico), Eleonora Tedeschi (100 e lode, Liceo scientifico), Immacolata Cirillo (100, Liceo scientifico), Serena Ierace (100, Liceo scientifico), Salvatore Ionadi (100, Liceo scientifico), Nicola Macrì (100, Liceo scientifico), Angela Rachiele (100, Liceo scientifico), Vittoria Raffaele (100 e lode, Liceo scientifico), Rebecca Carè (100, Alberghiero), Susanna Franzè 100, Alberghiero), Monica Maria Alessandria (100 e lode, Ragioneria), Bruna Cavallaro (100 e lode, Ragioneria), Anna Maria Tassone (100 e lode, Ragioneria). Il tutto con gli intermezzi musicali di Angela Figliuzzi accompagnati dalla chitarra di Salvatore Potrino. Il direttore della rivista “Santa Maria del bosco” Domenico Calvetta ha introdotto i lavori esprimendo la volontà di “incoraggiare l’evoluzione dal punto di vista culturale” e augurando un futuro radioso a coloro che hanno ottenuto la maturità con il massimo dei voti, poi il sindaco Alfredo Barillari ha sottolineato “la significativa presenza femminile” sostenendo che “la comunità apprezza questo tipo di traguardi” conseguiti da “testimoni di futuro da valorizzare e sostenere sempre”. “Stasera – ha precisato la presidente del locale Lions Club, Gessica Garcea – si festeggia l’impegno e la dedizione allo studio, non i voti. Sappiate che nella vita occorre osare al punto giusto”. Riflessioni anche per il dirigente scolastico Maurizio Onda (“questo appuntamento traduce la premiazione della cultura”) e lo scrittore Antonio Franzè (“la maturità segna lo spartiacque tra l’acquisizione delle nozioni e la successiva applicazione”). Attestati anche per il pittore Bruno Tedeschi e lo scultore Salvatore Letizia.