Serra. Prelevata la statuetta di San Bruno dall’edicola votiva posta tra la Certosa e Santa Maria

La statuetta di San Bruno posta nell’edicola votiva situata nel tratto tra la Certosa e Santa Maria del Bosco è stata prelevata da ignoti nella notte tra il 20 ed il 21 agosto.

Una persona sarebbe stata vista sul posto alle 00.15. Il gesto ha suscitato la ferma condanna dei fedeli. La “cona” è infatti considerata un punto di riferimento religioso e di collegamento fra i due luoghi che incarnano la spiritualità bruniana. Si moltiplicano gli appelli affinché la statuetta – che non ha un grande valore economico, ma ha un immenso valore affettivo per l’intera comunità – possa essere riportata nella sua sede naturale.

Restano, dunque, da approfondire i motivi dell’ingiustificabile azione, sintomatica di una inarrestabile decadenza morale, sociale e culturale. Va ricordato che domenica scorsa, come ogni anno, è stata celebrata, con significativa partecipazione popolare, la festa di Santa Maria del Bosco, in ricordo della consacrazione della prima chiesa in Italia dell’Ordine certosino avvenuta il 15 agosto 1094.