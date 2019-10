Serra, possibili disagi nell’erogazione dell’acqua nel quartiere di Spinetto

L’Amministrazione comunale di Serra San Bruno avvisa “la popolazione residente nelle località Ombrellino, Rosarella, via Catanzaro (incrocio Via Serra dei Monaci e Statua San Pio) con relative traverse e via Serra dei Monaci che per controlli da effettuare sul serbatoio Castagnari potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione dell’acqua potabile tra le ore 10.30 di oggi e le ore 6.30 di domani”.