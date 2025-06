In considerazione della nota inviata da Sorical, il Comune di Serra San Bruno comunica che “a causa dell’interruzione di corrente prevista per la giornata di domani (24 giugno), dalle ore 9:30 alle ore 16:30, il Pozzo di Timpone Tondo in località Papararo resterà disalimentato. Potrebbero pertanto verificarsi disagi nell’erogazione dell’acqua”.