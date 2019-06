Serra, possibili disagi in nottata nell’erogazione dell’acqua nella zona fornita dal serbatoio Castagnari

“Al fine di un utilizzo razionale della risorsa idrica e per consentire il pieno recupero del serbatoio sito in località Castagnari, si avvisano gli utenti forniti dal sopracitato serbatoio (via Catanzaro e traverse, località Ombrellino, incrocio via Serra dei Monaci) che dalle ore 23 di questa sera sabato 15.06.2019 e fino alle ore 6:45 di domani mattina 16.06.2019 si potrebbero registrare disagi e/o la totale carenza sulla regolare erogazione dell’acqua potabile”. È quanto si legge in una nota diramata dall’Amministrazione comunale di Serra San Bruno che informa “la popolazione che è vietato l’utilizzo di acqua per scopi diversi dall’uso igienico e alimentare e che i trasgressori saranno multati con una sanzione fino a 500 euro”.