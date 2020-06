Serra, Polito lavora per costruire una lista autonoma “preferibilmente di centrodestra”

È vero che Cosimo Polito sta lavorando ad una lista autonoma, diversa dai blocchi finora conosciuti (l’ex maggioranza ed il movimento civico “Liberamente”)? La risposta arriva dal diretto interessato: “Confermo, la lista sarà preferibilmente di centrodestra”.



Poche parole, perché Polito preferisce non dilungarsi oltre, ma estremamente chiare e significative e che danno l’idea della frequenza dei contatti in questa fase pre-elettorale. Le consultazioni dovrebbero svolgersi a metà settembre e, dunque, il tempo per allacciare rapporti e costruire il programma ci sarebbe, anche se si teme un (improbabile) anticipo della data delle amministrative.

In queste settimane, Polito avrebbe intensificato i rapporti costruendo lo scheletro della lista: resterebbero da assemblare le rifiniture, quelle che, per intenderci, possono rendere la squadra vincente o battuta.

Riuscirà l’ex consigliere comunale, vicino alle posizioni politiche di Francesco De Nisi, a completare l’opera? Difficile dirlo ora, anche se Polito sembra determinato ad andare avanti attingendo anche a persone fin qui non coinvolte nello scenario politico locale. Inoltre, continuano gli abboccamenti con gli esponenti del centrodestra che, a loro volta, dialogano con “Liberamente”. La coalizione guidata da Alfredo Barillari può aprire a qualche esponente del centrodestra, ma non a tutti, e valuta anche l’inserimento di un componente della famiglia dell’ex consigliere provinciale Raffaele Masciari. E resta da vedere la strategia che sarà attuata dai cosiddetti ex “dissidenti” capeggiati da Walter Lagrotteria: accettare un accordo con “Liberamente” o percorrere una strada autonoma?

In questo giro di trattative, l’unica soluzione da escludere pare quella di un ritorno di Polito con “Liberamente”.

Intanto, sottotraccia anche l’ex maggioranza è impegnata nelle attività di perfezionamento di una lista in larga parte completata (dagli uscenti) ma ancora non chiusa.