Serra, piscina e campetti: il futuro di nuovo in bilico?

Torna ad assumere i contorni dell’aleatorietà il futuro della piscina comunale e delle altre strutture frequentate dagli amanti dello sport del comprensorio serrese. Dopo lo stop e la successiva risoluzione delle problematiche di ordine manutentivo, l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19 ha creato disagi di ordine finanziario non indifferenti ed ora i punti interrogativi tornano a moltiplicarsi.



In questa situazione, s’inserisce la pubblicazione sull’Albo pretorio dell’avviso pubblico di indizione della gara relativa “all’affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria della piscina comunale e delle strutture polisportive annesse site in via San Brunone di Colonia”. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 11 del 28 luglio e la gara è aperta a tutti gli operatori economici che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano iscritti al MePA ed abilitati al bando/categoria previsti per la RdO e che sono in possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara.

Ma non c’è nessuna certezza sulla presentazione effettiva di offerte idonee: la speranza è che si eviti un nuovo periodo di fermo che priverebbe la comunità delle aree interne di un’importante occasione di svago ed anche di tutela della salute.