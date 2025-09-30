Serra. Perdite sulla condotta Alaco, il sindaco dispone la chiusura delle scuole

In considerazione della perdita riscontrata lungo la condotta adduttrice dell’acquedotto Alaco che già nella mattinata di oggi ha causato la riduzione della portata idrica e dei lavori di riparazione avviati da Sorical che avranno probabilmente come conseguenza la mancanza di acqua compromettendo la possibilità di utilizzare i servizi igienici, il sindaco Alfredo Barillari ha emesso un’ordinanza per disporre, a scopo precauzionale, la sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale per la giornata di domani riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti. Senza acqua, infatti, non avrebbe potuto essere garantita “l’utilizzazione delle strutture scolastiche nel rispetto di adeguate condizioni igienico-sanitarie”.