Serra, per i bambini della Scuola per l’Infanzia di Terravecchia “è tempo di volare”

“…È tempo di volare”: è il titolo dello spettacolo conclusivo che ha visto protagonisti i bambini dell’ultimo anno della terza sezione della Scuola dell’infanzia “Azaria Tedeschi” di Serra San Bruno. Lo spettacolo ha avuto appunto come protagonisti i bambini che, con disinvoltura e competenza, si sono esibiti sul palco alla presenza del dirigente scolastico Giovanni Valenzisi, dei genitori e di numerosi spettatori.



Con un pizzico di ironia e battute spigliate i bambini hanno raccontato i tre anni trascorsi alla Scuola dell’infanzia facendo emozionare e commuovere i presenti.

La gioia più grande è stata quando bambini e maestre si sono esibiti insieme per fare una coreografia di gruppo sulle note della canzone “Scuola in festa” per poi ricevere il meritato diploma.

Gradito è stato l’intervento del dirigente scolastico che ha focalizzato i punti salienti dello spettacolo e contemporaneamente ha mostrato apprezzamento per le competenze raggiunte dai bambini e per il lavoro svolto dalle insegnanti.

Il messaggio che si è voluto dare è che ogni bambino ha tempi e ritmi di apprendimento personalizzati e che ad ognuno deve essere dato il giusto tempo per “volare”.

Tanti i messaggi di condivisione da parte dei genitori che hanno sintetizzato con un videomessaggio, intitolato “grazie per averci preso la mano, aperto la mente e toccato il cuore”, che ha visto al centro i bambini con una recita di messaggi d’affetto e poesie dedicate alle maestre.