Serra, Pd contro l’Amministrazione Barillari: “È al capolinea, ora si ritorni alla buona politica”

“L’Amministrazione Barillari è arrivata al capolinea. Siamo oramai a metà mandato dell’esperienza amministrativa targata Barillari, ma di quel cambiamento tanto decantato dai palchi nulla si è visto fino ad oggi. Anzi si è registrato solo un continuo regresso”.

È pesantemente negativo il giudizio dei consiglieri comunali del Pd Antonio Procopio e Luigi Tassone del segretario cittadino del partito Biagio Damiani e della dirigente regionale Valeria Giancotti, secondo i quali “in questi anni abbiamo visto solamente incapacità amministrativa, improvvisazione e inadeguatezza sotto tutti i punti di vista”.

“Dalla sanità, all’acqua, alla confusione amministrativa degli uffici, arrivando fino alla gestione dell’ ordinario – sostengono gli esponenti democratici – l’Amministrazione comunale si è caratterizzata esclusivamente per la sua totale confusione.

Basti pensare a quanto successo nelle ultime settimane prima con la mancata capacità di gestire l’emergenza neve (ci sono voluti ben due giorni per vedere una ruspa in giro per il paese) e poi con la totale confusione nell’agire presso il plesso scolastico di Spinetto, dove nonostante la documentata presenza di ratti all’interno dei locali non si è provveduto a chiudere immediatamente la scuola ma si è programmata la chiusura il giorno dopo”.

I quattro esponenti del Pd affermano di “capire perfettamente che amministrare non sia cosa facile”, ma aggiungono che “l’inadeguatezza dei nostri amministratori inizia a fare danni quotidiani al paese ed alla cittadinanza tutta”.

“Come Partito democratico serrese – asseriscono – ci sentiamo impegnati nel mettere in campo una proposta alternativa, larga e civica che guardi al superamento dell’attuale Amministrazione del falso cambiamento.

Amministrare è cosa diversa dal fare selfie, demagogia e populismo. È tempo – concludono – di ritornare alla buona politica e per questo saremo in campo in maniera ancora più determinante nei prossimi mesi. Serra merita di più”.