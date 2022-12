Serra, partono le iniziative della rassegna “Magico Natale”

Si presenta ricca di iniziative la rassegna “Magico Natale” promossa dall’associazione “Femmina”. Preludio agli eventi è l’incontro con gli studenti delle scuole elementari e per l’infanzia serresi delle componenti dell’associazione che, accompagnate da Babbo Natale e dagli elfi, distribuiranno i regali. Il giorno successivo è prevista l’inaugurazione della “Via delle meraviglie” (per l’occasione via Sette Dolori sarà addobbata con decorazioni natalizie) e del “Villaggio di Natale” in piazza Azaria Tedeschi. Il tutto sarà trasmesso in diretta radiofonica da RS 98. Il 17 dicembre saranno raccontate le più belle fiabe ai bambini nel “Villaggio di Natale”, mentre il 18 ci sarà la serata danzante a cura della “New Gymnasium” di Rossella Corsaro. Giornata piena il 20 dicembre: oltre all’ingresso nel villaggio di Babbo Natale, avrà luogo la serata danzante a cura di “Asd Sogno Latino” e l’appassionante spettacolo con giochi di luci e fuoco per riscoprire la magia del Natale a cura dell’associazione “Akuna Matata”. Il 23 grazie al trenino di Natale si potrà andare alla riscoperta del territorio, mentre il 6 gennaio saranno salutate le feste con la danza delle Befane in piazza Azaria Tedeschi, dove ci saranno tante sorprese per i più piccoli.