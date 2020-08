Serra, partono domani i festeggiamenti religiosi in onore di Maria Santissima Assunta in Cielo

Inizierà domani il ricco programma dei festeggiamenti religiosi in onore di Maria Santissima Assunta in Cielo di Terravecchia, nella Parrocchia di San Biagio. La più suggestiva, quelle delle Vedute con la cerimonia che evoca il momento in cui il corpo di Maria viene portato in cielo dopo il suo “sonno”, avrà inizio intorno alle 19:00.



Date le norme anti-covid e i posti in chiesa contingentati, sarà possibile seguire la funzione in diretta su Facebook sulla pagina dell’Arciconfraternita, della Parrocchia e di “On the News”. Stessa cosa per l’Ufficio che i confratelli canteranno davanti al simulacro della Vergine alle ore 22:00. Il 15 agosto, giorno della Solennità, non vedrà la processione tradizionale. Alle 18:15, però, i fedeli potranno partecipare alla Benedizione Eucaristica e alla preghiera della Supplica a Maria Assunta: anche questa celebrazione sarà trasmessa su Facebook dalla pagina del sodalizio serrese. Ai fedeli è chiesto di non accostarsi assolutamente alla statua, ma di venerarla a distanza.