Serra, partenza con il botto per “Visit Serra Festival”

L’Amministrazione comunale di Serra San Bruno si dichiara soddisfatta per l’andamento della serata inaugurale del “Visit Serra Festival”. È stata infatti una partenza col botto quella della rassegna natalizia organizzata dal Comune insieme alle associazioni che operano sul territorio.



L’accensione di “Biasi”, che ormai da quattro anni dà il via alle festività natalizie, accompagnato dal giardino sonoro dei TakaBum Street Band insieme agli elfi dell’associazione “Femmina”, ha registrato grande successo. Un boom di presenze che è stato merito della sinergia tra Comune e associazioni che hanno contribuito ad arricchire la rassegna natalizia.

“Un’attività promozionale – sostiene l’Amministrazione comunale – mirata a sottolineare che Serra San Bruno merita di essere scoperta anche in periodi dell’anno diversi da quello estivo grazie alla magnifica cornice naturale di cui godiamo, ha contribuito al successo di questa prima serata del Visit Serra Festival. Un plauso va anche alle associazioni ‘Islero Ranch’ e gli ‘Indomati delle Serre’ che hanno rallegrato grandi e piccini fornendo rispettivamente i cavalli per la slitta di Babbo Natale e i pony per la postazione foto allestita in piazza monumento e che sarà presente durante le serate della rassegna”.

La festa continua questa sera, con gli artisti di strada che si esibiranno, tra l’altro, in uno stupendo spettacolo di luci. Tutto accompagnato dalle tradizionali zampogne di Mattia Tassone a cura dell’associazione “Delecta Iter”. Spazio ancora alla solidarietà: sarà presente infatti lo stand dell’associazione “Terre Bruniane” per Emergency.