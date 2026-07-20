Serra, parte la raccolta firme per due leggi di iniziativa popolare su sanità e appalti

Una mobilitazione per riportare al centro il diritto alla salute e la tutela del lavoro. Giovedì 23 luglio, alle 10.30, davanti all’ingresso dell’ospedale di Serra San Bruno, si terrà un’iniziativa pubblica di raccolta firme promossa dalla Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, nell’ambito della campagna nazionale a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare.

L’appuntamento sarà preceduto da una conferenza stampa, durante la quale saranno illustrate le finalità della campagna e il contenuto delle due proposte legislative che il sindacato sta sostenendo in tutta Italia attraverso una raccolta firme.

La prima proposta di legge, promossa dal Comitato per il rilancio del Servizio sanitario nazionale, punta a rafforzare il sistema sanitario pubblico, rilanciando il principio del diritto universale alla salute e chiedendo maggiori investimenti per garantire servizi efficienti e accessibili ai cittadini.

La seconda iniziativa riguarda invece il mondo del lavoro e degli appalti. Attraverso la proposta “I diritti non si appaltano – Stesso lavoro, stesso contratto”, si chiede una riforma che assicuri l’applicazione dello stesso contratto ai lavoratori impegnati negli appalti, con l’obiettivo di contrastare dumping contrattuale, precarietà e disparità di trattamento.

La scelta di organizzare l’iniziativa davanti all’ospedale di Serra San Bruno assume anche un valore simbolico, richiamando l’attenzione sulle difficoltà che interessano i servizi sanitari nelle aree interne e sulla necessità di difendere la sanità pubblica come presidio essenziale per i territori.

All’iniziativa parteciperanno amministratori locali, associazioni e movimenti, con un invito rivolto all’intera cittadinanza a sostenere la campagna sottoscrivendo le due proposte di legge di iniziativa popolare.