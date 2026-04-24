Serra, parte la corsa alla conquista del palazzo municipale: le liste in campo

Sono tre le liste ai nastri di partenza alle elezioni comunali di Serra San Bruno. Tutte le compagini hanno provveduto a depositare la necessaria documentazione già nella mattinata odierna, evitando eventuali contrattempi dell’ultimo minuto. Sostenitori e simpatizzanti hanno accompagnato i presentatori fino al palazzo municipale provvedendo ad effettuare foto da esporre al pubblico social.

In particolare, “Liberamente”, guidata dal sindaco uscente Alfredo Barillari, punta alla riconferma e ripropone lo zoccolo duro (arricchito da qualche nuovo ingresso che ha portato nuova linfa in termini di energia) che fu alla base della vittoria della scorsa competizione. In campo ci sono Vincenzo Albanese, Raffaella Ariganello, Rosanna Federico, Carmine Franzè, Daniele Galeano, Valerio Antonio Lagrotteria, Sabina Maiolo, Maria Grazia Pelaia, Assunta Spatola, Fabio Valente, Giuseppe Antonio Zaffino e Salvatore Zaffino.

Il guanto della sfida viene lanciato da “Rinascita Comune”, lista con esponenti d’esperienza politica capitanata da Vincenzo Damiani e composta da Valeria Giancotti, Adele Teresa La Rizza, Raffaele Lo Iacono, Mirko Paolo Miladinski, Antonio Procopio, Francesca Pupo, Giuseppina Pupo, Vito Michele Regio, Luca Rullo, Tatiana Spatula, Concetta Tassone e Luigi Tassone.

Desiderosa di stupire è “La Restanza”, con in testa Adriano Tassone, che si giova dell’entusiasmo di Raffaele Campese, Salvatore Censore, Raffaele Antonio Cirillo, Gregorio De Caria, Giuseppe De Raffele, Maria Rosaria Franzè, Maria Teresa Marino, Cosimina Pisani, Nensy Rachiele, Francesco Tassone, Domenico Zaffino e Giuseppe Zangari.