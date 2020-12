Serra, parte il percorso di stabilizzazione per 38 ex Lsu

È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Serra San Bruno l’avviso di selezione di 38 lavoratori a tempo indeterminato e parziale riservato ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato e appartenenti al bacino ex Lsu della Calabria e in servizio presso il Comune.

È prevista una prova di idoneità (colloquio) e l’inquadramento dei lavoratori nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata.

L’assunzione è “subordinata alla definitività dell’autorizzazione rilasciata dalla Cosfel, all’attribuzione delle risorse da parte del competente Ministero e alla sussistenza di tutte le condizioni di legge, con ampia riserva dell’Ente di sospendere o revocare la procedura selettiva per qualsivoglia motivata esigenza, ovvero di non procedere alla stipula del contratto di lavoro in assenza delle prescritte condizioni di legge”.

Oggetto della selezione sono 25 posti di operatore generico, Categoria A, posizione economica A1, part-time (entro il limite di spesa pari al contributo pro-capite trasferito al Comune da parte della Regione) e 13 posti di operatore generico, Categoria B, posizione economica B1, part-time (entro il limite di spesa pari al contributo pro-capite trasferito al Comune da parte della Regione).

Nonostante il clima di incertezza derivante da ritardi nazionali e regionali, il Comune ha posto in essere le azioni necessarie per far concretizzare il percorso di stabilizzazione per queste figure.