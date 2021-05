Serra. Parte da piazza Azaria Tedeschi la campagna di tesseramento della Lega

C’è anche piazza Azaria Tedeschi di Serra San Bruno fra i 2.000 spazi pubblici in cui nel fine settimana, sull’onda dello slogan “Prima l’Italia!”, avrà impulso la campagna di tesseramento della Lega. Gli attivisti del partito di Matteo Salvini saranno presenti domenica, dalle 10 alle 13, nei pressi del Monumento ai Caduti, per esporre le proposte del Carroccio e per raccogliere le adesioni dei cittadini. In particolare, sarà allestito un gazebo e sarà distribuito materiale informativo concernente le iniziative politiche della Lega. Centrali saranno i temi legati alla riapertura post-Covid, alla gestione dei flussi migratori e alle misure volte all’abbassamento della tassazione.