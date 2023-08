Serra, ottenuti 400mila euro per interventi di riduzione dei consumi energetici

“Nell’ambito delle risorse Por Calabria, messe a disposizione dall’Assessorato allo Sviluppo economico guidato da Rosario Varì, il nostro comune è beneficiario di 400mila euro per interventi rivolti alla riduzione dei consumi energetici”. Il sindaco Alfredo Barillari mostra soddisfazione per la possibile concretizzazione di una nuova azione ed espone i dettagli del finanziamento ottenuto.

“I lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione – precisa il primo cittadino – interesseranno, tra gli altri, il centro storico di Spinetto e le vie adiacenti (Via Pisacane, Via Silvio Pellico, ecc.), così come il centro storico di Terravecchia. Dai sopralluoghi effettuati sono diverse le zone, soprattutto a Spinetto, in cui questo intervento necessitava di essere fatto con urgenza”.

Barillari puntualizza inoltre che sarà utilizzata “la tecnologia a Led conseguendo, oltre a un risparmio del 63%, anche la riqualificazione del centro storico che da anni pecca dal punto di vista illuminotecnico”.

“Con questo intervento – conclude – riusciremo ad efficientare il 90% di tutto il territorio comunale, proprio come stabilito nel nostro programma elettorale”.