Serra, ordinanza del sindaco per vietare l’uso dei sacchi neri per i rifiuti indifferenziati

Facilitare i controlli e aumentare la percentuale di rifiuti differenziati, traendo un vantaggio ambientale ed economico. Sono questi i motivi alla base della scelta del sindaco Alfredo Barillari, che ha emesso un’ordinanza per vietare, a partire dal 26 luglio, di utilizzare i sacchi neri o comunque non trasparenti per i rifiuti indifferenziati. Il divieto – il cui mancato rispetto comporta sanzioni amministrative – riguarda sia le utenze commerciali che quelle domestiche.

La misura è stata adottata dopo aver riscontrato una probabilità più elevata di trovare un contenuto non differenziato, quindi “con pregiudizio per la virtuosità territoriale”, nei sacchi neri. “Dalle verifiche effettuate – viene spiegato nell’ordinanza – dagli addetti preposti emerge chiaramente che l’uso del sacco nero è interpretato da parte dell’utenza quale modo e metodo per aggirare regole e regolamenti in materia di giusto conferimento dei rifiuti”.

Si punta, pertanto, ad una maggiore responsabilizzazione dei cittadini in modo da migliorare il sistema di gestione dei rifiuti e minimizzare i disagi.