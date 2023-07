Serra. Operatori commerciali di Santa Maria disperati: “Senza internet, i clienti scappano”

Passano i mesi ma la situazione non cambia. Proseguono e s’intensificano le proteste di alcuni operatori commerciali di Santa Maria del Bosco alle prese con “problemi di linea” perché mentre si avvicina il momento clou dell’estate servizi basilari non possono essere forniti. “I clienti – sostengono i titolari dell’attività – non possono pagare con carta di credito e già questo nel 2023 rappresenta un forte limite, non possono utilizzare il Wi-Fi ed il fatto che spesso non ci sia spesso segnale telefonico costituisce un’altra forte criticità”. Inoltre, non è possibile soddisfare le esigenze di chi si reca in un posto stupendo per lavorare in tranquillità: “un cliente ha rinunciato alla prenotazione perché non avrebbe potuto collegarsi ad internet e altri lo hanno seguito sapendo che non avrebbero potuto utilizzare il computer per spedire email o inviare elaborati”. Insomma, coniugare vacanze serene con il disbrigo di qualche pratica lavorativa non è semplice.

Le potenzialità di Santa Maria sono conosciute da tutti: patrimonio naturale unico e spiritualità bruniana sono un potente abbinamento che attira turisti e visitatori provenienti da ogni dove desiderosi di fare trekking, visitare il Santuario regionale, ammirare il laghetto ed il dormitorio di San Bruno. A ciò vanno aggiunti gli eventi musicali di qualità organizzati proprio nel piazzale che precede la scalinata. Peccato che imprevisti e disagi frenino l’atteso decollo e mentre altrove si studiano soluzioni all’avanguardia, qui ciò che dovrebbe essere dato per scontato diventa un’impresa.