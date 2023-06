Serra, operatore commerciale di Santa Maria del bosco senza segnale telefonico e linea internet: le proteste contro il gestore

Trovarsi in un luogo che custodisce inestimabili bellezze storiche e naturali, che conserva la spiritualità bruniana, che attira migliaia di fedeli e visitatori, ma non riuscire a fornire servizi adeguati per responsabilità non proprie. È spiacevole la situazione in cui è venuto a trovarsi un operatore commerciale che esercita la propria attività a Santa Maria del Bosco, autentica gemma della Calabria che ospita il Santuario regionale, il laghetto ed il dormitorio di San Bruno e i cui boschi furono scelti per le loro caratteristiche dal Santo di Colonia per la sua preghiera e la sua contemplazione.

Dunque, una meta turistica di livello che però deve fare i conti con problemi non previsti: l’operatore economico segnala l’assenza di segnale telefonico e linea internet, servizi che nell’epoca moderna sono assolutamente indispensabili per chi vuole essere competitivo e fornire servizi minimi all’utenza. Servizi che dovrebbero essere certi e che invece sono motivo di gravi disagi. Le numerose Pec di protesta inviate al gestore telefonico non hanno sortito effetti e con l’estate che sta per iniziare non è pensabile rimanere in queste condizioni. Le rassicurazioni sulla carta non bastano: l’operazione commerciale chiede fatti che ad oggi non ha riscontrato.