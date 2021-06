Serra, on line il nuovo sito del Comune: nuovi servizi messi a disposizione dei cittadini

Rispondere alle nuove esigenze del cittadino, rendendo disponibili servizi aggiuntivi e di più facile utilizzo. È con questi scopi che è stato realizzato il nuovo sito istituzionale del Comune di Serra San Bruno, presentato nella sala multimediale del Museo.

Il sindaco Alfredo Barillari ha ringraziato il responsabile dei servizi informatici Giuseppe Procopio e il consigliere Sabina Maiolo per l’impegno costante e l’attenzione prestata per la realizzazione del progetto spiegando che “siamo in prima linea nel processo di transizione digitale”. L’intervento consentirà infatti di “eliminare le file, creare agevolazioni per i cittadini, prenotare appuntamenti con i funzionari e scardinare la visione di una burocrazia farraginosa”. Sull’azione volta a facilitare i contatti con il pubblico ha insistito la consigliera Maiolo, che ha precisato che il prossimo passo sarà quello di aprire delle pagine Instagram e Facebook.

Procopio si è soffermato sugli aspetti tecnici illustrando le modalità di fruizione di un sito che è stato sottoposto ad un “restyling corposo” anche per renderlo idoneo all’utilizzo di non vedenti e ipovedenti e che è stato reso “più semplice, leggibile dagli smartphone e coerente con le linee guida di design dell’Agenzia per l’Italia digitale”.

Il sito si articola ora in tre sezioni principali: il Comune, che comprende le informazioni istituzionali (Organi di indirizzo politico, Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio, Atti generali, Uffici e Numeri utili); Servizi al Cittadino, l’area riservata ai cittadini residenti e non, dove è possibile accedervi anche tramite Spid, per prenotare certificati anagrafici, la tessera elettorale o l’iscrizione all’albo degli scrutatori e presidenti di seggio, per prenotare appuntamenti con i vari uffici, inviare quesiti e reclami, stampare le proprie autocertificazioni anagrafiche, visualizzare le denunce Tari e altri servizi che verranno implementanti nel corso dell’anno; Visit Serra, il portale del turismo, che presenta la città dal punto di vista culturale, turistico e della mobilità.

Si accede inoltre con un semplice click ad altre diverse sezioni: le notizie in evidenza in primo piano; i link veloci alla trasparenza degli atti amministrativi e ai vari portali esterni (Pagamenti online, Suap, Sue, Portale gare, etc..); le ultime notizie e le ultime ordinanze; il calendario e le informazioni utili per la raccolta differenziata; la situazione numerica dei contagi da Covid-19 nel territorio comunale; l’allerta meteo in corso;gli uffici e i servizi con il rispettivo responsabile, i recapiti telefonici e gli indirizzi email; gli organi di governo;una sezione dedicata agli ultimi eventi e iniziative.

Dunque, diventa comodo, tanto per fare un esempio, pagare la prenotazione per il campo di calcetto o una tassa direttamente da casa con il proprio smartphone.

Il nuovo portale completa una lunga fase di programmazione, strategia, lavoro e sviluppo per l’innovazione e la digitalizzazione del Comune di Serra San Bruno, che parte dal protocollo informatico e la gestione documentale digitalizzata, all’attivazione della banda ultra larga.