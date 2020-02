Serra, oltre 500 visite per il Museo pinacoteca: ora partono i laboratori didattici e le esposizioni

Sono state oltre 500 le visite al Museo pinacoteca registrate in relazione alle mostra “Arte in Comune” in questo primo mese di attività.



A scoprire le particolarità del percorso suddiviso in 3 sezioni (una dedicata agli artisti Angelo Calafati, Gaetano Barillari, Sharo Gambino, Salvatore Pisani, Bruno Scrivo e Giuseppe Maria Pisani; una al parlamentare e più volte ministro di origini serresi Bruno Chimirri ed ai sindaci serresi del 1800; una ai caduti della Grande Guerra) sono stati gli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi”, che hanno osservato con attenzione le testimonianze della storia serrese custodite nella struttura restituita alla comunità all’inizio dell’anno. Un’esperienza, dunque, che ha permesso di esaltare uomini di valore, ma soprattutto idee e concetti validi oltre le barriere del tempo.

“Grande soddisfazione” è stata espressa dall’Amministrazione comunale che ha rimarcato l’importanza di “far approfondire alle nuove generazioni gli aspetti salienti della cultura serrese e di rafforzare il senso di appartenenza per mezzo della conoscenza del lavoro e della gesta dei grandi serresi del passato”. Gli amministratori stanno valutando “l’opportunità di riproporre la mostra nel periodo estivo in modo da farla apprezzare anche ai serresi che vivono in altre realtà e che tornano proprio nella bella stagione”.

Sono inoltre pronti a partire i laboratori didattici e le esposizioni degli artisti locali, desiderosi di diffondere l’espressione del loro talento.