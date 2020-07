Serra, nuovo incidente sull’incrocio tra la strada che porta a Mongiana e quella che conduce alla Certosa

Conferma, ancora una volta, tutta la sua pericolosità l’incrocio tra la strada che conduce a Mongiana (ex SS 110), via San Brunone da Colonia e via Sant’Ugo di Lincoln (strada che porta alla Certosa).

Poco prima della mezzanotte tra giovedì e venerdì si è infatti verificato un nuovo incidente che ha coinvolto una Jeep ed un’Alfa Romeo. In particolare, la dinamica dell’incidente ha fatto sì che le ruote della Jeep si staccassero dal suolo portando la vettura ha poggiarsi sull’asfalto su una fiancata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed i sanitari del 118. Non ci dovrebbero essere feriti gravi.