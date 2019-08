Serra, nuove gioie per l’Asd “Fit for Life”: successi per Francesca Tripodi e Giuseppe Campese

Nuova dimostrazione di abilità per gli atleti dell’Asd “Fit for life with Andrea”. Alla “Summer edition calisthenics” – competizione con oltre un centinaio di partecipanti, presenti anche i campioni mondiali Giampaolo Calvaresi, Vadym Oleynik, Andrea Larosa e Melanie Driessen – Francesca Tripodi e Giuseppe Campese hanno infatti fornito delle prestazioni maiuscole ottenendo un meritato trionfo in uno sport che sta gradualmente prendendo piede anche in Calabria e che offre rilevanti benefici per la salute.

Questo sport prevede il raggiungimento di abilità atletiche a corpo libero con il supporto di strutture come sbarre, parallele e anelli della ginnastica e eventualmente di pesi, usati come sovraccarico al proprio peso corporeo e permette di avere un fisico definito e muscoloso.

Il coach Andrea Marino, dedito all’aggiornamento ed alla cura dei dettagli, ha ringraziato in maniera particolare il fondatore del “kalistenix 2.0” Davide Capocchiano che sta riuscendo ad attrarre a questa disciplina anche atleti provenienti da altre regioni.

L’Asd “Fit for life with Andrea” offrirà un’esibizione durante la notte bianca, prevista per l’8 agosto a Serra San Bruno (indicativamente alle 21.30), dove ci saranno atleti provenienti da ogni angolo della Calabria.