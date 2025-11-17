Serra, nuove analisi sull’acqua: “Esiti conformi ai parametri di potabilità”

Risultati rassicuranti quelli relativi alle analisi effettuate su tutti i serbatoi comunali (Castagnari, Scorciatina, Ninfo), le fontane Guido e Scorciatina, e il punto prelievo di Corso Umberto I che si riferisce al serbatoio coinvolto dalla comunicazione dell’Asp, che aveva portato all’emissione dell’ordinanza con la quale veniva vietato il consumo dell’acqua per uso umano.

A rendere noti i nuovi risultati è il sindaco Alfredo Barillari che spiega che “tutte le analisi risultano conformi ai parametri di potabilità” precisando che “i prelievi presso le fontane (compreso il punto di corso Umberto I) vengono effettuati all’uscita dell’acqua al pubblico”.

Il primo cittadino specifica, inoltre, che “per la revoca dell’ordinanza bisogna attendere le comunicazioni dell’Asp che ripeterà il prelievo nei pressi dell’ospedale”.