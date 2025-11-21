Serra, “Non solo il 25 novembre”: ogni giorno tutti insieme contro la violenza sulle donne

Un messaggio chiaro: amare e rispettare la donna ogni giorno, considerarla fondamentale in quanto essenza della vita, fonte di gioia, ispiratrice di sentimenti positivi. E ancora: sorgente di sensibilità, incarnazione dello spirito di libertà, portatrice di emozioni pure. È quello che l’Ats di Serra San Bruno vuole lanciare con l’iniziativa “Non solo il 25 novembre” che si svolgerà – nell’ambito del progetto Pippi – martedì a partire dalle 10 a palazzo Chimirri. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alfredo Barillari, la proiezione del flashmob realizzato dagli studenti della scuola media “Ignazio Larussa” e le riflessioni introduttive delle assistenti sociali Caterina Bartone e Antonia Gallace (coach del progetto), ci saranno gli interventi della psicologa Nicole Gagliardi e dell’operatrice dell’associazione “Attivamente coinvolte” Maria Ionadi. Il tema della violenza sarà inoltre approfondito dal capitano della Compagnia dei Carabinieri Pierantonio Tarantino e dal dirigente del Commissariato di Polizia Gianmarco Perri. L’evento sarà coronato dalla proiezione del video “La violenza digitale – Sensibilizzazione contro la violenza di genere e stereotipi generale” creato dalla sociologa Rossana Tassone con la collaborazione degli alunni dell’Istituto comprensivo di Vallelonga e della scuola secondaria di primo grado di Mongiana.