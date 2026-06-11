Serra, nominata la Giunta comunale: i NOMI degli assessori

Il sindaco Alfredo Barillari ha provveduto a nominare la Giunta comunale che avrà il compito di avviare l’esecuzione del programma amministrativo in questa prima parte della consiliatura. Dalle nomine effettuate sembra emergere una decisione iniziale operata sulla base del criterio delle preferenze riportate dai singoli candidati. Nello specifico, l’Esecutivo sarà composto da Rosanna Federico (vicesindaco), Giuseppe Zaffino, Raffaela Ariganello e Valerio Lagrotteria. Il primo cittadino coinvolgerà comunque tutti i componenti della maggioranza nella gestione tenendo conto delle propensioni e delle competenze di ognuno. Negli atti non è specificata la delega assegnata. Domani alle 18 a palazzo Chimirri avrà inoltre luogo il Consiglio d’insediamento nel quale ci sarà la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, la presa d’atto della Giunta, la presentazione delle linee programmatiche, l’elezione della Commissione elettorale e la nomina della Commissione per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari. Da verificare se nelle sedute successive sarà individuato il presidente del Consiglio comunale.