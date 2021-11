Serra, Nesci sul Cis: “È un volano per lo sviluppo delle aree interne”

“Il territorio calabrese si caratterizza per la spiccata presenza di zone periferiche che vanno considerate risorse sulle quali investire. Il Cis Calabria potrà essere un volano per lo sviluppo delle aree interne perché consentirà la riqualificazione ambientale, la valorizzazione culturale e l’aumento dell’offerta turistica. Vogliamo consentire ai Comuni di svelare la bellezza dei territori e renderli sempre più attrattivi”.



Lo ha detto Dalila Nesci, Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, durante la tappa del tour sul Cis per la Calabria che si è svolta al Comune di Serra San Bruno. Presenti anche i sindaci di Brognaturo, Dinami, Fabrizia, Filadelfia, Mongiana, Nardodipace, San Nicola da Crissa, Simbario, Spadola e Vallelonga.

“La zona delle Serre – ha aggiunto – è un territorio ricco di paesaggi naturali, beni culturali ed eccellenze enogastronomiche che dobbiamo rendere fruibili a tutti. Con il Cis sarà possibile investire sulle tante risorse che le aree interne hanno da offrire. Grazie alla proroga al 15 dicembre del termine per la presentazione dei progetti i Comuni avranno un altro mese di tempo per elaborare proposte di sviluppo del territorio. Lo sviluppo delle aree interne passa naturalmente dalle infrastrutture e per questo, con le risorse del PNRR e del Fondo complementare, abbiamo previsto uno stanziamento pari a 1 miliardo e 125 milioni di investimenti non solo per le strade, ma anche per farmacie, servizi ed edilizia sociale. Finalmente – ha concluso Nesci – ridurre il divario tra le aree del Paese, dando strumenti e risorse alle zone più svantaggiate, è una priorità a livello nazionale”.

Sulla necessità di fare sinergia si è soffermato il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari: “si tratta – ha affermato – di un primo passo verso le risorse del Pnrr, indirizzato alla cooperazione tra le istituzioni e alla programmazione di azioni efficaci a favore del territorio. Svelare la bellezza dei nostri luoghi sarà l’obiettivo dei progetti da mettere in campo”.