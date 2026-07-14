Serra, nella notte tra mercoledì e giovedì ci sarà il trattamento di disinfezione

Il Comune di Serra San Bruno avvisa la cittadinanza che a partire dalle ore 23:00 di mercoledì (15 luglio 2026) avrà inizio il trattamento di disinfezione del territorio comunale (derattizzazione/larvicida e/o adulticida). L’intervento sarà effettuato dalla ditta affidataria del servizio con personale, veicoli ed attrezzature idonee. Tutti i prodotti utilizzati sono autorizzati dal Ministero della Sanità come presidi medico chirurgici ed appartenenti alla nuova generazione al fine della tutela dell’ambiente e della salute pubblica. L’Amministrazione comunale raccomanda, in particolare, di “evitare l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti; di mettere al riparo animali domestici e da compagnia; chiudere finestre e balconi ed evitare di sostare all’esterno in modo da prevenire contatti accidentali con i prodotti utilizzati durante l’intervento; lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano in prossimità della viabilità cittadina”.