Serra nei primi cento posti del bando “Sport e Periferie”: arrivano 700mila euro

“Il bando ‘Sport e Periferie’ è una delle più grandi opportunità di finanziamento sportivo a livello nazionale. Appena insediati, come Amministrazione abbiamo elaborato un progetto con l’obiettivo di attrarre risorse per riqualificare e migliorare il centro polisportivo di via San Brunone. Nella graduatoria inerente i 3.380 progetti presentati in tutta Italia, Serra ottiene uno dei primi cento punteggi. Significa avere un finanziamento attivo di 698 mila euro per rilanciare lo sport nella nostra magnifica cittadina”.

Il sindaco Alfredo Barillari comunica l’obiettivo raggiunto precisando che il finanziamento consentirà di innalzare la qualità dei servizi del centro polisportivo.

“Questo risultato – aggiunge – ci spinge ad impegnarci ancora di più per l’intera comunità e si aggiunge agli altri finanziamenti che, in un anno di lavoro, siamo riusciti ad ottenere per Serra”.