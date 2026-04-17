Serra, nasce l’asse Damiani-Giancotti: “Uniti per la rinascita della città”

“Sulla base di un programma condiviso, rivisto e rimodulato rispetto a quello originariamente proposto dalla compagine guidata da Vincenzo Damiani”, è stata raggiunta “un’importante intesa” tra “Rinascita Comune” ed il gruppo capeggiato da Valeria Giancotti e sostenuto anche dal consigliere comunale Vito Regio.

È una nota lanciata in tarda serata a suggellare un’asse – ormai nell’aria – che è stato costruito ed amalgamato negli ultimi giorni e che, di fatto, cambia lo scenario politico semplificando il quadro delle proposte amministrative. L’accordo, facilitato dalla comune appartenenza al Partito Democratico e con tutta evidenza suggerito anche da interventi di livello superiore a quello locale, riconsegna compattezza al centrosinistra, che propone una lista politicamente omogenea.

Si tratta di “un passaggio politico significativo, maturato con grande senso di responsabilità, spirito di sacrificio e consapevolezza del momento delicato che la comunità sta attraversando”. In questo contesto, Giancotti ha deciso di “rimettere la candidatura a sindaco, compiendo una scelta che vuole essere un segnale chiaro: la politica non è divisione, ma responsabilità condivisa verso una comunità che da troppo tempo vive una fase di frammentazione”. La riflessione di fondo è che “la città ha oggi un bisogno urgente di unità, di proposte politiche serie e concrete, capaci di restituire slancio a un territorio che appare sempre più segnato da un profondo abbandono sotto il profilo politico e amministrativo”.

Ad avviso di Giancotti, “è il momento di rimettere in piedi la politica, quella autentica, fatta di impegno, visione e amore per il territorio. Una politica che guarda al bene comune e che, nel tempo, ha già dimostrato di saper operare con coerenza e dedizione”.

Il messaggio ad Alfredo Barillari e Adriano Tassone è inequivocabile: “la mia squadra di giovani donne e uomini è pronta, con la stessa passione e determinazione, a sostenere questo nuovo percorso unitario. A tutti loro va il mio ringraziamento indistinto per il coraggio e la passione dimostrati.

Con senso di responsabilità, lavoreremo insieme per costruire una rinascita condivisa. Un impegno concreto, animato dalla passione e dalla determinazione per il futuro della nostra comunità. Un percorso – conclude – che riparte da un obiettivo chiaro con Vincenzo Damiani sindaco”.