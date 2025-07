Serra, nasce il Premio “Giuseppe Maria Pisani”: è promosso da Serra Comics & Co. in collaborazione con l’omonima Gipsoteca

Un nuovo concorso artistico rende omaggio al grande scultore calabrese Giuseppe Maria Pisani. La premiazione avverrà durante la seconda edizione del Festival Serra Comics & Co., che avrà luogo a Serra San Bruno il 9 e 10 agosto 2025.

Il Premio “Giuseppe Maria Pisani”, promosso e fortemente voluto dall’associazione Serra Comics & Co. in collaborazione con la Gipsoteca “Giuseppe Maria Pisani”, prende forma con la prima edizione dedicata alla memoria di Giuseppe Maria Pisani, tra i più significativi scultori calabresi del Novecento.

L’iniziativa intende rendere omaggio a un artista che ha saputo coniugare la tradizione serrese con una visione moderna e raffinata, lasciando un’impronta indelebile nel panorama artistico italiano ed europeo. Giuseppe Maria Pisani (Serra San Bruno, 1927 – Soverato, 2016) ha firmato opere prestigiose, tra cui il bronzo “L’evoluzione della tecnica nel campo geodetico”, il busto di Mattia Preti custodito a La Valletta (Malta) e la statua di San Bruno a Toronto.

Nel 2024 la famiglia ha inaugurato a Serra San Bruno la Gipsoteca “Giuseppe Maria Pisani”, spazio permanente che raccoglie gessi, bozzetti e strumenti dell’artista.

In continuità con questa eredità, il premio invita artisti e illustratori a reinterpretare creativamente i borghi dell’Area Interna “Versante Ionico–Serre”, trasformando scorci reali in visioni fantastiche, senza perdere il legame con l’architettura e il paesaggio originari.

Partecipazione gratuita e aperta a tutti

Il concorso è gratuito e aperto a chiunque, senza limiti di età o provenienza. Gli artisti riceveranno una fotografia di uno dei 14 borghi dell’Area Interna “Versante Ionico–Serre” (Serra San Bruno, Badolato, Bivongi, Camini, Fabrizia, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Monasterace, Mongiana, Pazzano, Riace, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Stilo), da trasformare in un’illustrazione, con totale libertà stilistica e possibilità di inserire elementi fantastici, fumettistici o narrativi, in linea con la poetica dell’incompiuto che caratterizzava l’opera di Pisani.

Premi

Al primo classificato andrà un premio in denaro di 500 euro, offerto dall’associazione Serra Comics & Co. e dalla Gipsoteca “Giuseppe Maria Pisani”. I primi tre classificati riceveranno inoltre le riproduzioni artistiche in 3D di alcune opere di Giuseppe Maria Pisani.

Come partecipare

Per iscriversi, inviare entro il 31 luglio 2025 una mail a: serracomics@gmail.com con oggetto: “Premio Pisani Iscrizione”, indicando:

– nome e cognome

– età

– città di provenienza

– contatto email e telefonico

– (facoltativo) portfolio o pagina social artistica

Le opere dovranno poi essere inviate entro il 7 agosto 2025 allo stesso indirizzo email, con oggetto: “Premio Pisani”.

La cerimonia di premiazione si terrà il 9 agosto 2025, durante la seconda edizione del Festival Serra Comics & Co.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a serracomics@gmail.com

Il bando completo è scaricabile al seguente link: https://shorturl.at/E9NIU

———————————————————————————————-

La scultura “Monumento al mare” è un’opera originale di Giuseppe Maria Pisani. Le riproduzioni dei bozzetti, che saranno utilizzate per la premiazione, sono concesse dalla Gipsoteca a lui intitolata. Modellazione 3D: Federica Curcio. Foto e grafica sono a cura di Giovanni Pisani.