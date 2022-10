Serra, nasce il comitato “San Bruno” a difesa dell’ospedale e del distretto: a breve la prima manifestazione

“Siamo stanchi di veder chiudere uffici e servizi nel silenzio più totale di chi dovrebbe tutelarci. Non abbiamo intenzione di subire passivamente questo continuo depauperamento, vogliamo provare a cambiare le sorti dell’ospedale e del distretto sanitario”.

I promotori del neonato comitato “San Bruno” – Biagio Figliucci, Vito Regio, Rocco La Rizza, Teresalba La Rizza, Cosma Primerano, Salvatore Iorfida e Giuseppe Iervasi – provano a smuovere le acque per far accendere i fari sui presidi essenziali per la tutela della salute dell’area montana coinvolgendo la comunità e avviando azioni di protesta e di proposta volte a “rivendicare il diritto alla salute”. Per i prossimi giorni, il comitato – che sta “raccogliendo diverse adesioni” e che rimane “aperto a tutti” – sta promuovendo una manifestazione che va in tal senso ed alla quale saranno stati invitati a partecipare il presidente della Regione Calabria e commissario ad acta per la Sanità Roberto Occhiuto, il presidente della Commissione Sanità Michele Comito e le Amministrazioni comunali del comprensorio. L’evento farà da apripista ad una serie di iniziative che serviranno “a far sentire forte la voce del popolo, che non vuole subire altre privazioni e che è pronto a battersi per difendere i diritti essenziali, sempre più messi in discussione”.