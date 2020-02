Serra. Museo Pinacoteca, l’architetto Giovanni Pisani rinuncia al compenso: risparmi destinati all’implementazione delle attività

Le attività di cura grafica per l’allestimento dei pannelli e per l’inaugurazione del Museo Pinacoteca dell’architetto Giovanni Pisani – analogamente a quelle svolte dal dottor Domenico Pisani – sono state a titolo gratuito ed effettuate “disinteressatamente”.



È quanto ha specificato in una nota inviata giovedì scorso al Comune di Serra San Bruno lo stesso Giovanni Pisani. Ciò consentirà all’Ente di utilizzare parte del contributo destinato all’inaugurazione del Museo per interventi di implementazione dello stesso. In particolare, i risparmi così ricavati saranno impiegati per “l’acquisto di sgabelli e cavalletti al fine di garantire l’avvio dell’allestimento dei laboratori di pittura e scultura”. Il tutto è cristallizzato nella delibera di Giunta comunale n. 21 del 21 febbraio.