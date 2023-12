Serra. Munizioni distrutte, a giudizio due funzionari di Polizia dopo la denuncia di Pastore

Rinvio a giudizio per un funzionario di polizia, dirigente del commissariato di Serra San Bruno, e del responsabile del deposito armi. È quanto stabilito dal giudice per le udienze preliminari Luca Bertola a seguito della denuncia presentata dalla parte civile Francesco Pastore, assistito dall’avvocato Alessandro Carratelli. L’accusa è quella di aver causato la dispersione di oltre 1500 cartucce di proprietà di Pastore, già titolare di un’armeria ubicata nel centro storico della cittadina della Certosa. I fatti risalgono a due anni addietro.

I due accusati avrebbero avuto la custodia delle munizioni di vario calibro a seguito dell’emissione nei confronti di Pastore del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ma sarebbero responsabili della dispersione per “negligenza, imprudenza o imperizia” avendo “omesso di predisporre le cautele necessarie alla conservazione e alla custodia del materiale ritirato”. Secondo l’accusa, le munizioni sarebbero state distrutte in Sicilia senza un provvedimento di confisca.

Il magistrato non ha accolto le tesi della difesa secondo cui la richiesta di costituzione di parte civile avanzata da Pastore non rispettasse i requisiti previsti ed inoltre Pastore non sarebbe stato danneggiato poiché le munizioni sarebbero state oggetto di confisca e distruzione.